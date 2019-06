(VIDEOS) Hombre explica disparó contra oficina de Claro en SFM por supuesta estafa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre, que disparó en la sucursal de Claro en la tienda La Sirena de San Francisco de Macorís, dijo que su actitud se debió a que la compañía lo ha “engañado” en varias ocasiones.

Vianny Rafael del Orbe Sánchez, mientras se encontraba esposado, dijo a la prensa que “la gente de Claro lo han engañado tres veces, y que ha tenido que pagar facturas por servicio s que no ha utilizado.

“Saqué un internet caro y no me funciona y después tengo que pagarlo. Yo lo que quería era que cuando yo vaya a usar mi teléfono tenga internet”, indicó.

En hombre, quien según la Policía Nacional, portaba el arma de fuego de manera ilegal la pistola marca Bersa, modelo Thunder, calibre 9mm., con su cargador y una cápsula al momento de su detención y con la que realizó los disparos.

“Yo no le debo una factura a ellos, todo lo que ellos me han dicho que le pague yo se lo he pagado”, acotó Del Orbe Sánchez.

El informe preliminar estable que el detenido se presentó a la oficina principal de Claro, mostrando una actitud molesta, alegando que estaba siendo estafado por la compañía telefónica en cuestión, realizando varios disparos en su interior.Técnicos de la policía científica colectaron la cantidad de seis casquillos en el interior del establecimiento comercial.Del Orbe Sánchez, también conocido como «Bejo», de 39 años, será puesto bajo el poder del Ministerio Público en las próximas horas para fines correspondientes.

