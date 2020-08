VIDEOS: Franmil Reyes lidera con dos jonrones ataque de Indios sobre Tigres

EL NUEVO DIARIO, Detroit (EE.UU.).- El bateador designado dominicano Franmil Reyes conectó par de cuadrangulares y los Indios de Cleveland vencieron 8-5 a los Tigres de Detroit este domingo.

Reyes (5) estuvo casi perfecto con el madero al pegar de 4-3, incluidos dos jonrones.

El dominicano mandó la pelota a la calle en el segundo episodio, sin corredores por delante.

We send our condolences to the family of this baseball. #OurTribe pic.twitter.com/jSu6cy32mE

Mientras que en el séptimo episodio volvió a castigar con otro toletazo de vuelta completa, también solitario. Sus dos jonrones los conectó contra el abridor Michael Fulmer.

El receptor venezolano Sandy León (1) también botó la pelota al otro lado de la barda en el sexto episodio, sin corredores por delante.

El parador en corto puertorriqueño Francisco Lindor (4) también castigó a Fulmer en el tercer episodio, con un corredor en base.

El antesalista dominicano José Ramírez (5) también sacó la pelota del campo, solitario.

Franmil and Francisco tied José for the team-lead in home runs … José did not like that. #OurTribe pic.twitter.com/GOXTBoH0zg

— Cleveland Indians (@Indians) August 16, 2020