(VIDEOS) Envían a juicio de fondo a seis de los siete implicados en caso Odebrecht

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez de la Instrucción Especial del caso Odebrecht, Francisco Ortega Polanco, envió este viernes a seis de los siete implicados en el caso de sobornos de US$92 millones pagados por la constructora brasileña.

Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez, fueron enviados a juicio de fondo, mientras que a Jesús (Chu) Vásquez Martínez le dictaron un no ha lugar.

A su salida de la audiencia, Vásquez indicó que este lunes ofrecería una rueda de prensa sobre el proceso, al tiempo que agregó que nunca debió estar involucrado en el mismo.

De su lado, Ángel Rondón manifestó que “no hay una prueba de corrupción mía, ni con exfuncionarios, ni legisladores. No la hay. De todos modos, acogemos la decisión del juez.”.

Asimismo, afirmó que “siempre he criticado que los jueces de la Suprema Corte de Justicia y los fiscales están en el mismo edificio”.

“¿Por dónde salieron los fiscales?, salieron por donde mismo sale el juez. Por la puerta que entra el juez, salieron los fiscales”, agregó Rondón.

En tanto que Andrés Bautista indicó que “el juez no se refirió a las pruebas que con las que nosotros demostramos las mentiras del Ministerio Público, y no tocó esas pruebas porque estaría obligado a hacer un no ha lugar, por eso no las tocó”.

Agregó que “vamos a seguir adelante, tenemos la verdad, tenemos la dignidad suficiente para seguir defendiendo nuestra historia de lucha y de trabajo. Esto no ha sido más que una politiquería más.”.

En tanto que Roberto Rodríguez no hablo con periodistas luego de escuchar su fallo.

“A mí no me sorprende, ahora, es increíble porque nosotros le demostramos mil cosas. Por ejemplo, yo les demostré que en mi declaración jurada el Ministerio Público encontró muchísimos errores, y no lo corrigen. Dejaron la cuenta de campaña, que yo traje las certificaciones, que no son mías, son de campaña, o sea, un desastre”, indicó.

Anuncios

Relacionado