(VIDEOS) Empleados varados por falta de transporte público

Pasajeros en la Avenida Duarte hacen fila a la espera del transporte público, el cual ha reducido sus flotillas tras el llamado a cuarentena como medida para evitar la propagación del Covid-19 en el país. En las imágenes se puede apreciar cómo los cuidados no guardan distancia entre sí, pese al constante llamado de las autoridades a este. #elnuevodiariord