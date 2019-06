(VIDEOS) El mismo show en licitación de INAIPI; participantes denuncian irregularidades en proceso de compra de materiales ferreteros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), se vio envuelto este miércoles en un nuevo conflicto tras ofertantes denunciar irregularidades en el proceso de apertura del “Sobre B”, en la licitación para la adjudicación de contratos concernientes a la compra de materiales ferreteros para la institución.

Los participantes que asistieron a la apertura del “Sobre B” dijeron que se les negó el derecho de conocer las cifras, firmas, y documentos que son presentadas por las compañías en cada propuesta.

Las denuncias realizadas por los representantes de distintas compañías fueron expuestas durante la apertura del “Sobre B” de la licitación pública nacional para la adquisición de materiales ferreteros, la cual fue celebrada en las instalaciones del INAIPI, ubicada en la avenida Simón Bolívar, en la capital.

El señor Ricardo González, representante de varias empresas, expuso que lamentablemente ellos se encuentran frente a un comité de compras que inhabilita empresas con ciertas limitantes y otra en igual condición de limitaciones resulta habilitada.

“Cómo es posible que tú inhabilitas a una empresa por una razón y otra con la misma omisión resulta habilitada, si tú lo reclamas formalmente lo que quieren es ampararse en el plazo de la ley de 15 días para responderte, y en esos días el proceso ya está adjudicado, el primer libramiento está desembolsado y el contrato ya va a estar ejecutando”, cuestionó González.

Mientras que el representante de la empresa Casa Duarte, Pablo Cuello, agregó que denunció a que sea cumplido un derecho fundamental que poseen todos los ofertantes, y que se les negó el derecho haciendo uso del artículo 23 de la Ley -340.

“La apertura del Sobre B es un derecho que solo tienen los oferentes habilitados, y esa es una violación del debido proceso, se negó a todos los participantes de manera pública”.

De su lado el representante de Suplidores Industriales Mella, Juan Bautista, agregó que se sienten muy afectados por el manejo que tiene el INAIPI con los ofertantes ya que asegura no los están respetando.

“Nos sentimos muy afectados por el manejo del INAPI, aquí no se respeta a los licitantes, aquí se hace para un grupito y no es así. Nosotros somos contribuyentes con lo cual se paga el sueldo a las personas que están aquí. Hay una serie de irregularidades que no vamos a permitir”, subrayó Bautista.

De igual modo se quejó la señora Bianca Bautista, representante de Suplidores Industriales Mella, quien agregó que las empresas Hermosillo Comercial y Multiservicios OCNAB, de Santiago, son las mismas que nunca califican y al final terminan siendo favorecidas con contratos.

“Esas dos empresas son las mismas que nunca califican y al final terminan siendo habilitadas. Hay que preguntarles a ellos por qué favorecen a esas empresas”, ratificó la señora Bautista.

Un representante de una de las compañías licitantes expuso que a ellos les informaron les sería entregada el acta de apertura del “Sobre A”, hoy miércoles 5 de junio, lo cual no sucedió.

“Yo le pregunto al notario que trabaja para nosotros no para ustedes, esa acta está lista, nos la pueden entregar con los incidentes que denunciamos que nos sirven de referencia para la denuncia que estamos haciendo hoy, yo no me voy a quedar callado señora presidenta”, expresó un representante.

La licitación en la que participan las empresas está identificada con el código INAIPI-CP-2018-(0021), para la compra de equipos y materiales ferreteros para ser utilizados en el Instituto de Atención Integral a la primera Infancia (INAIPI).

Conflicto anterior

Lea noticia conflicto anterior: (VIDEOS) Denuncian serias irregularidades en licitación realizada por el INAIPI

La semana pasada la licitación realizada por el INAIPI también se vio afectada por denuncias de las compañías participantes sobre irregularidades en la adjudicación de un contrato para el proceso de suministros y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y a los Centros de Atención a la Familia y la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

Anuncios

Relacionado