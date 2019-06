(VIDEOS) Conozca el “Vacuum Challenge”, nuevo y peligroso reto viral que inunda redes sociales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Un nuevo y peligroso reto viral está propagándose en las redes sociales y ha hecho que miles de usuarios lo practiquen en sus casas y lugares de trabajos con la intención de que sus videos se vuelvan virales en el internet.

El peculiar y peligroso reto consiste en meterse en una bolsa o funda plástica, dejando fuera la cabeza, usando una aspiradora casera para que esta selle al vació el interior de la bolsa, y por ende dejando el plástico adherido totalmente al cuerpo, lo cual simula que quien lo realice parezca que lleva puesto un traje de latex.

Muchos internautas en las redes han publicado videos donde se les ve por completo dentro de la bolsa sin dejar un orificio para poder respirar, lo cual podría terminar en una muerte ya que el plástico se adhiere y moldea la cabeza de la persona como el resto del cuerpo.

El nuevo reto se publicó y comenzó a popularizarse en la cuenta de “Tik Tok @skiiinyboiii”, quien fue el primer usuario en grabarse y realizar el acto de meterse a una bolsa plástica usando la aspiradora.

Las autoridades han alertado a padres, niños, y adolescentes que practican este tipo de nuevos retos, ya que éste en particular podría derivar en una hipoxia cerebral lo cual provoca una que el cerebro no pueda recibir la cantidad de aire necesaria.

Soooo… my brother just had to try it with Matthew 😭😂#VacuumChallenge pic.twitter.com/zIdjGWoPQE — Emma ✌🏻 (@EJHaston) May 31, 2019

