VIDEOS: Comité Central del PLD escoge por aclamación a 11 precandidatos a la Presidencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escogió este sábado a once precandidatos a la presidencia de la República, durante una reunión en la que estuvieron presentes 571 miembros, de los 613 que lo conforman, para un 93.15%.

Los precandidatos escogidos son Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Temístocle Montás, Maritza Hérnández, Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret, Gonzalo Castillo, Melanio Paredes, Radhamés Segura, y Manuel Crespo.

Los escogidos deberán enfrentarse ahora en las primarias internas, las cuales están pautadas para el 6 de octubre venidero.

La propuesta de que se escogieran los once precandidatos fue presentada por el presidente Danilo Medina, según informó a la salida de la reunión el vocero de los senadores del PLD, Rubén Darío Cruz Ubiera (Rubén Toyota).

De su lado, el coordinador de la Comisión Nacional Electoral del PLD, Lidio Cadet, calificó la reunión como exitosa “en la cual el derecho a expresar el punto de vista que se consideraba conveniente para un candidato se permitió”.

“Se le permitió a todo el que quiso hablar y presentar candidatura que lo hiciera”, enfatizó Cadet, antes de resaltar que la asistencia del Comité Central fue histórica.

Explicó que el único precandidato que no fue inscrito fue Hipolito Polanco, quien no fue presentado por ningún miembro del Comité Central, ya que el aspiraba pero no era miembro del CC. Lidio Cadet explicó que los casos no resuelto serán definidos luego.

Agregó que dicho organismo tomó la desición que consideró pertinente. “Hoy se cierra el tercer nivel, que era el que nos faltaba. Hemos salido positimante en el nivel congresual, municipal y ahora en el presidencial”.

