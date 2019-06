(VIDEOS) 96 diputados antireeeleccionistas paran sesión en CD por segundo día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por segundo día consecutivo los 96 diputados que están contra el proyecto de reforma constitucional “le bajan el pulso” al presidente de la Cámara de Diputados, quien nueva vez, se vio obligado este miércoles a suspender la sesión por falta de quórum.

Los legisladores “antireeleccionistas” indicaron que no votarán por los proyectos sometidos agendados, en protesta por la presencia de militares en el Congreso Nacional.

De su lado, Radhamés Camacho, informó que continuará convocando las sesiones, y los invitó a sesionar el próximo martes.

Hoy, el vocero del PRM, Ronald Sánchez; Juan Carlos Quiñones, vocero de Leonel Fernández; Fidel Santana y Fidelio Despradel reiteraron su decisión de no votar hasta que los militares sean retirados del Congreso Nacional.

Fidel Santana del Frente Amplio indicó que “el ambiente en el Congreso es de absoluta intranquilidad, no hay ambiente de trabajo, todas las actividades de los legisladores están de alguna manera obstaculizadas, nadie puede venir a visitarnos, de modo que esto es un estado de sitio”.

“En ese ambiente la votación va reflejando que los legisladores no haremos otra cosa que ponernos presentes pero no vamos a votar mientras se encuentre el cerco militar en el Congreso”, indicó.

“Todo este ambiente de intranquilidad tiene que ver con un plan de imponer la reforma, proyecto que no tiene los votos para ser pasada”, acotó Fidel Santana.

El vocero del PRM, Ronald Sánchez manifestó que “mientras siga la militarización externa e interna no vamos a sesionar y tenemos la mayoría para no permitir sesión sino hay un ambiente agradable y cómodo para legislar. Somos el Primer Poder del Estado, no podemos trabajar en un ambiente de opresión militar no podemos.”. Sánchez aclaró que la única arma que tienen es su derecho a votar sí o no.

Juan Carlos Quiñonez, vocero de los seguidores de Leonel Fernández dijo que “ya que nos atropellaron afuera, estamos haciendo lo que nos faculta la Constitución, haciendo valer aquí en el hemiciclo nuestro voto, mientras permanezca un solo militar afuera, no vamos a votar”.

Vocero Bloque Diputados del PRD, Radhamés González llamó a la reflexión a los congresistas, a pesar de que en el Congreso hay un conflicto generado por la posible reforma constitucional.

“Como dirigente del PRD, insisto que los diputados estamos en la obligación de enfriar nuestras cabezas, porque la ciudadanía espera que legislemos, no daré razón a nadie, pero es injusto que los colegas se pongan presente y no voten, creo que eso en nada beneficia al sistema democrático”.

Radhamés González dijo que la Ley de Aduanas, Territorial y de Suelos, proyectos importantes para el país, que podrían perimir por el conflicto.

“La mayoría del pueblo rechaza la reforma mediante compra de diputados, eso es vergonzoso que el partido fundado por Juan Bosch, quiera imponerse a costa de un soborno a legisladores”, indicó el diputado Levis Suriel.

