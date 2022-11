(VIDEO) Politólogo Milcíades Guevara: “El problema de la delincuencia aquí no es de Chu Vásquez”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo y comunicador Milcíades Guevara consideró que sería un absurdo negar que en el país hay un pico de delincuencia, sin embargo, aseguró que el problema no es del ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez.

Dijo que si se hace un análisis retrospectivo para determinar las causas de está problemática que aqueja el país se podrá comprobar que se trata de un asunto estructural que se ha venido dando desde hace tiempo.

“Más que estar seguro es sentirse seguro y hoy por hoy la sociedad dominicana no se siente segura, no obstante, la fiebre no está en la sabana, el problema aquí no es de Chu Vásquez”, expresó.

Guevara emitió sus comentarios junto a los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Héctor Méndez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Insistió en que sería una irresponsabilidad endosarle el problema de la delincuencia al ministro de Interior y Policía y así también al director de la Policía Nacional porque no son los culpables.

También el politólogo consideró que los medios de comunicación y quienes emiten opiniones en ellos deberían, además de comunicar las informaciones que sí afectan a la ciudadanía, aportar soluciones viables para resolver el problema de inseguridad.

“Yo soy de los que está de acuerdo con que aquí se hagan simplificaciones al tema procesal penal, los legisladores tienen que dejar la vagancia y agarrar el Código Penal y simplificar que el victimario no tenga que tener la facultad de tener un abogado del Estado siendo por ejemplo la persona que se vio en una cámara quemando a alguien vivo”, consideró.

