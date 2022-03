(VIDEO) Modelo Denis Castillo dice “la preparación intelectual es lo que realmente hace a una reina”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo Denis Castillo, quien ganó el certamen Queen of the Sea 2021, aseguró que lo que hace a una reina no es la belleza exterior, sino la preparación intelectual de la mujer, porque a los certámenes se va a representar una demarcación y su gente y para ello hace falta conocimiento.

“Hay una preparación intelectual que es lo que realmente hace a una reina, lo que hace a las reinas desenvolverse bien, no es solamente belleza, es representar, que eso es lo importante”, sostuvo.

Denis fue entrevistada por los comunicadores Elmer Féliz y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 43:12).

La joven de 21 años indicó que desde pequeña siempre se ha sentido ligada al mundo de los certámenes de belleza porque su mamá la introdujo en el mundo de los concursos y en una ocasión la llevó a un casting en donde la eligieron para un fashion show y desde ese entonces empezó a dedicarse más a esto.

Manifestó que, aunque le gustan los certámenes de belleza, se ha decidido por el mundo de las leyes y actualmente estudia derecho en la Universidad Dominicana O&M e indicó que al finalizar esa carrera iniciará la licenciatura en Comunicación Social.

Denis, quien es propietaria de “Dominican Model School” en Monte Plata, contó que ha recibido muchos mensajes de niñas que le han dicho que quieren ser como ella, por lo que, con el apoyo de sus padres, decidió abrir la agencia de modelaje para apoyar a jovencitas de su provincia que están interesadas en modelar y en entrar a los certámenes de belleza.

“Existen muchos mitos aún y los padres siempre dicen cosas sobre el modelaje, lo tachan, pero no todos los casos son iguales, con mi agencia mis padres me han apoyado y entienden que yo estoy ahí para dar lo mejor y hacer lo mejor para mí también”, agregó.

Precisó que en la agencia trabajan con niñas de 5 a 12 años de edad y adolescentes de 16 hasta los 19 años, y todas pueden participar del certamen Miss Esmeralda RD que realiza la escuela de modelaje.

