VIDEO: MICM dice investigación determina no hay irregularidad en venta de combustibles en estación Sunix

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (MICM) informó este martes que una investigación realizada en la estación de combustibles Sunix, de la Avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, determinó que no existe irregularidad en el venta de expendio de carburantes en esta bomba, como lo deja entrever un video que circula en las redes desde anoche. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do