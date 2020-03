(VIDEO) Manuel Jiménez, el nuevo alcalde de SDE, el municipio más grande del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Afianzado desde hace más de 30 años como un depurado artista, Manuel Jiménez se alzó este domingo con la alcaldía de Santo Domingo Este (SDE), consiguiendo el 60.21% de los votos y logrando que, por primera vez, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtenga la dirección del municipio más grande del país.

En la contienda municipal, Jiménez se enfrentaba al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Alberto Tejada; de Fuerza del Pueblo (FP), Joaquín Hilario, a Salvador de los Santos (“el abogado del pueblo”), del Partido Demócrata Institucional (PDI); y Rubén Darío Guerrero, por el Partido Verde Dominicano (PVD).

“Aquí no se construirá ninguna terminal, no violaré la ley. El Gobierno está en desacato violando una sentencia de los tribunales.”, Afirmó el virtual ganador en rueda de prensa este lunes, donde advirtió a los chóferes y empresarios a que “no hagan acuerdo que no habrá construcción de terminal en el parque del Este.”

Entre el arte y la política, Manuel Jiménez juega dos facetas

Nació en el paraje Rincón Los Hatos de Sabana Grande, Municipio de Cotuí, en la Provincia Sánchez Ramírez. En 1977 se trasladó a la capital con la intención de estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), pero terminó matriculándose en la Academia Dominicana de Música y obteniendo una licenciatura en Derecho.

Su carrera política inició temprano, desde muy joven se enfiló en el Movimiento Popular Dominicano, organización de izquierda que, en los años 70, tenía una fuerte presencia en la juventud dominicana y cuyos ideales aún persisten.

Hasta el 1983, se destacó también como un cantautor al servicio de las causas sociales y en la década del 90 se alzó con cuatro premios Casandra; en 1994 con el tema “Con Agua de Sal”, Jiménez representó a la República Dominicana en el Festival OTI de la Canción.

Al año siguiente fue el propio autor quien, con su pieza “Un solar en la luna,” representó al país en el mismo certamen.

Desde su llegada a la capital, Jiménez ha ocupado posiciones políticas relevantes en todas las organizaciones en que ha militado, siendo la última como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la que renuncia en el 2015 para promover su modelo de municipalidad “moderna, eficiente, transparente y centrada en las personas”.

Ahora, como perremeísta, también preside el Movimiento Compromiso-RD y la Fundación que lleva su nombre; es parte de la coordinación nacional del movimiento ciudadano Marcha Verde y del movimiento independiente Rescate Democrático.

El compositor de “Quien no sabe de amor”, ha sido asesor artístico del Poder Ejecutivo, presidente del Consejo Presidencial de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), y Diputado de la República. Además, presidente la Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores de Música, y miembro distinguido de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias

Tres veces eligieron a Jiménez como diputado, en 2002, 2006 y 2010, periodos legislativos en que propició el “Día Nacional de la No Agresión contra los Pueblos”; la modificación de la ley sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego; y la resolución que solicitó investigar la contaminación del rio Yuna por la minera Barrick Gold en Cotuí.

Autor de populares temas musicales, también llevan su firma la ley de cine, así como la de incentivo y fomento del mecenazgo cultural.

Jiménez está casado con Melania Güilamo, con quien procreó dos hijos.

La ambición, la filantropía o el propio egocentrismo ha llevado a numerosos artistas a inmiscuirse en el panorama gubernamental dominicano, pero durante tres décadas Manuel Jiménez ha ido construyendo una fuerza de respaldo que hoy lo ha afianzado como el verdadero líder de Santo Domingo Este.

