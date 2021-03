(VIDEO)Lourdes del Río asegura sentirse bendecida por ayudar personas a ver la vida “En positivo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista de Univisión, Lourdes del Río, reconocida por su larga trayectoria realizando un periodismo fuerte, reveló que en este momento de su vida se siente bendecida por estar ayudando a las personas a ver la vida desde un punto de vista optimista con su más reciente proyecto el podcast “En positivo”.

“Me siento bendecida doble porque son mis dos grandes amores, el periodismo que he practicado toda mi vida y ahora tener la oportunidad de mostrar otra faceta de mi ayudando a la gente, es algo que me llena de satisfacción”, aseguró.

Del Río emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la comunicadora Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Manifestó que cuando contrajo el virus del Covid-19 el año pasado, durante su encierro se inspiró a hacer el proyecto debido a que consideró que el mundo necesitaba más amor y con el podcast es como si se hubiera ofrecido de voluntaria para aportar a la causa.

“Estamos viviendo momentos muy difíciles con esto de la pandemia, problemas a nivel político, división aquí en Estados Unidos en particular, entonces, por eso yo me inspire a hacer este podcast en medio de mi Covid”, señaló.

Comentó que este tipo de proyecto hacía mucha falta porque desde que arrancó el mismo en enero, quedó sorprendida con la cantidad de personas que le han escrito para decirle lo bien que les hace el contenido que se encuentra haciendo en estos momentos.

“Estoy impactada con la cantidad de gente que necesitaba escuchar un mensaje como el que yo humildemente estoy tratando de llevarles a través de estos invitados maravillosos que comparten experiencias de vida y nos dan buenas herramientas”, afirmó.

Al recibir la pregunta de por qué considera que muchas personas no se atreven a dar el salto hacia el lado positivo, expresó que “la base de todo empieza en el amor propio, porque si tú no te quieres, no puedes querer a otros”.

Asimismo, señaló que también es importante que las personas aprendan a perdonar porque guardar rencor solo daña a aquellas personas que cargan con ese resentimiento.

