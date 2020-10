(VIDEOI) Director Digesett región Sur llama a ciudadanos a respetar ley de tránsito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, RD.- El recién posicionado director de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la región Sur, coronel Mario Valdez Alcántara, instó este jueves a los ciudadanos a respetar la ley de tránsito para de esta manera eviten ser por parte de los miembros de la institución.

“Hago un llamado a la ciudadanía a que coopere, que usen su cinturón de seguridad, que no violen los semáforos y que respeten las leyes. Un país que no esté organizado no puede avanzar”, expuso.

El coronel Valdez Alcántara exhortó, sobre todo a los motoristas, a que usen su casco protector, que respeten las señales de tránsito para que de esta forma no estén violentando la Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Llamó a las personas que se dedican a calibrar en motores a atenerse de hacerlo ya que muchos jóvenes han perdido la vida en esa circunstancia.

El comandante de la Digesett de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña emitió las declaraciones luego de participar en la misa por el Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional ayer miércoles.