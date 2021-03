(AUDIO) Hombre mató mujer en Alma Rosa: “Fracasé, gracias por llamarme, lo quiero mucho; fracasé mi compadre”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- Fernando Mercedes Gómez, de 54 años, quien se atrincheró este miércoles en su casa en Alma Rosa l, Santo Domingo Este, luego de matar a su pareja y herir al hijo de esta, manifestó a su compadre vía telefónica, intensiones suicidas, al admitir que fracasó.

“Fracasé, gracias por llamarme, lo quiero mucho; fracasé mi compadre”, se escucha decir al hombre a su compadre, quien intentaba convencerlo de que se entregara, en audio que circula en las redes sociales.

“Compadre, me voy con ella, ella se fue. Yo me voy con ella, cuide de mis hijos y de mi familia. Compadre, no quiero caer preso, si me entrego voy a caer preso… la tengo en la boca (el arma), compadre”, se escucha la voz que se atribuye al feminicida.

El hombre que llamó al Fernando Mercedes asegura que alguien le dijo que lo contactara para que lo convenciera de que se entregara y le insistía que pensara en sus hijos antes de quitarse la vida.

Según un informe de la mañana de hoy de la Policía Nacional, el joven Carlos Manuel Mesa, quien se encuentra estable, fue perseguido por su padrastro, con un arma de fuego en manos, hasta que logró alcanzarlo.

El joven fue impactado por dos disparos, uno en el abdomen y otro en el brazo izquierdo. Se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos.

Fernando Mercedes mató a María Dolores Marte cuando esta se encontraba en el asiento del conductor de una yipeta.