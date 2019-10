(VIDEO)¡El Señor reprenda! Raquel Arias estrena canción “Me gusta parao”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Contagioso y extravagante, así se escucha el merengue “Me gusta parao”, disco de doble sentido que acaba de estrenar la cantante y compositora Raquel Arias, quien hace varios meses dejó la música cristina, para hacerles canciones a los amantes de la bebida y el baile, ese público que se encuentra en discotecas, patronales y fiestas privadas.

“El hombre que tengo siempre vive sobao, le digo a mi hombre, que es lo que ha pasao, no te quiero durmiendo, te quiero parao. Me gusta caliente, me gusta prendío, es recomendable cuando hay mucho frio, me gusta parao”, reza el coro del merengue típico.

Un dato importante según sus redes sociales, Arias, además de ser la creadora del éxito “Por qué te fuiste dulce amor”, está soltera y es madre de 3 varones.

Relacionado