(VIDEO) Directivos del PRM se reúnen con autoridades de la región Este en SPM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezada por José Ignacio Paliza, se reunió este domingo con los dirigentes de la región Este en San Pedro de Macorís.

Los dirigentes del PRM que se reunieron fueron Carolina Mejía, secretaria general, Nelson Arroyo; vicepresidente nacional, Héctor Luis Febles (El Primo), presidente provincial; Aracelis Villanueva, gobernadora de San Pedro de Macorís, Luis Gómez, presidente provincial y Deligne Ascensión, secretario de organización, entre otros.

En dicha reunión se aclararon temas de disgustos por los empleos.

Febles dijo a los asistentes que “de manera muy especial a esos compañeros que dejaron las suelas de sus zapatos en la diferentes calles y callejones en las pasadas campañas electorales en medio de esta terrible pandemia, donde muchos perdieron la vida o quizás algún allegado, y al día de hoy, no sólo es que no hayan sido nombrados, sino que ni siquiera tienen a ciencia cierta la esperanza de cuando lo serán, o si serán nombrados, como fundador y presidente provincial de éste partido, no soy, y no sé si seré parte de este gobierno; solo a modo de información”.

Indicó que “de lo que sí estoy seguro, es de que estaré siempre defendiendo los mismos principios y valores que defendí cuando éramos de oposición y eso es lo que más me importa, lo que en realidad me preocupa, es que los compañeros que nos acompañaron en el pasado certamen, no son tomados en cuenta a la hora de hablar de empleos”.

Aseguró a la dirección política que desde el primer día, en reiteradas ocasiones ha tocado muchas puertas solicitando que los ayuden empleos, pero nadie los ha escuchado.

Resaltó que si no se reconoce la labor de los compañeros que hicieron el trabajo, sin importar de que grupo eran, con quien trabajan, a qué diputado apoyaron, como sucede aquí en San Pedro, pronto ustedes no tendrán los puestos que hoy ostentan, pues las bases son fundamentales para mantener el poder.

“A quien no lo nombran, no lo oyen, sí lo oyen, no lo escuchan y si lo escuchan, no le hacen caso” dijo Febles.

Añadió que cual será la respuesta que se le dará a los delegados, y a la base política que ayer le pedían fidelidad, lealtad y compromiso, compromiso que asumió con ellos nuestro candidato presidencial, hoy presidente de la República.

