(VIDEO) Botello se “come vivo” a un guardia del Palacio. ¡Insultos y palabrotas!

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Pedro Botello acaudilló hoy otra protesta en los alrededores del Palacio Nacional, en reclamo de que el Gobierno apoye la liberación del 30 % de los fondos de pensiones a favor de los trabajadores.

Botello congregó a decenas de seguidores y ante ellos leyó el documento que entregarían en la casa de Gobierno. Pero hubo un incidente en el mismo Palacio, y Botello y su gente no pudieron entregar el documento.

Sucedió lo siguiente:

Después que se manifestaron y gritaron sus reclamos, caminaron hasta la puerta del Palacio. Cuando llegaron, un guardia de repente les espetó:

-Tres gentes, Botello y dos más, después los otros se pueden ir de ahí…

Eso molestó al diputado y su comitiva, que reaccionaron airados y se fueron a las palabrotas con el guardia.

-Esa no es la forma de usted hablar -arrancó Botello. Pero mire, co.., irrespetuoso -continuó.

-Co.. es usted -respondió el uniformado.

Entonces Botello se irritó aún más:

-Animal, co.. bandido, irrespetuoso, respete a los hombres… perro viejo, co.. buen ‘freco’, haz lo que tú quieras, co.. ni lo perro hablan así, co.. Yo soy Pedro Botello co.., tú no me conoces -y siguió, mientras lo grababan con celulares:

-Yo voy a cruzar el portón, co.., pa’ que tú me mates a mí.

En momento intervino otro guardia, tratando de apaciguar los caldeados ánimos.

Así, le explicó a Botello que tenían órdenes de un viceministro para solo dejar pasar a dos personas: él y otro.

Sin embargo, Botello lo rechazó diciendo que siempre reciben a cinco personas y que, si no era así, mejor prefería retirarse.

Y así sucedió…

Pero antes, el guardia llamó por teléfono a un superior, y preguntó si podía dejar pasar a tres personas. La respuesta fue: NO.

-Dígale que mucha gracia -dijo Botello y se retiró con su comitiva.-

Circula este viernes el video que muestra al diputado Pedro Botello

"comerse vivo” a un guardia del Palacio Nacional con Insultos y palabrotas durante una manifestación del 30% de AFP. #ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/uNrsRBiLBB — El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) December 4, 2020