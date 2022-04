(VIDEO)Abogado reta a Junta de Retiro FFAA a entregar concepto de cheque de RD$4.3 MM que dieron a Pepe Goico

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado de Pedro Julio Goico Guerrero (Pepe Goico), Manuel Sierra, retó a la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas a entregarle el cheque por valor de cuatro millones 305 mil 205 pesos que le fue supuestamente entregado al coronel y el concepto del mismo, y advirtió que, de no aclarar la situación de su representado, procederán a demandar la institución por difamación e injuria.

“Por ejemplo, darle a Nuria Piera por la ley de libre acceso a la información una resolución que no se refiere en nada a esto, está diciendo que Pedro Julio Goico Guerrero fue ascendido a general y eso no puede ser porque la Junta de Retiro no tiene facultad de ascenso ni lo tiene ni siquiera el ministro de las Fuerzas Armadas”, expuso.

Aseguró que es una vulgar y grosera mentira que Pepe Goico está pensionado y que fue ascendido a general, y la suma de los cuatro millones 305 mil 205 pesos por concepto de pagos atrasados, según el periódico N Digital, correspondería únicamente a pago de salarios desde el año 2004 hasta el 2018.

“la pregunta que deben hacerse aquí los medios de comunicación es ¿por qué durante 14 años no le pagaron su salario, en virtud de qué texto de la ley es que la Junta de Retiro se desdice así misma que lo ha pensionado y que de paso lo ascendió?”, cuestionó.

Sierra fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu y Janssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 09:08).

También retó a la Junta de Retiro a que le entreguen el decreto con que, según el jefe de las Fuerzas Armadas, Rubén Darío Paulino Sem, se ascendió a general a Pepe Goico, el cual supuestamente también le entregaron a la periodista Nuria Piera quien, según indicó, ha hecho una serie de publicaciones alegremente sobre el caso de su representado.

Insistió en que este caso se trata de una retaliación política del jefe del Ejército del gobierno de Leonel Fernández, que se siguió repitiendo con los otros oficiales militares, por lo que durante años se han embarcado en un proceso para que se reconsidere el decreto 1069-04 que lo puso en un retiro “irregular” desde el año 2004.

Sostuvo que en ese proceso se emitieron una serie de resoluciones del año 2016 que le dan la razón moral y legal para establecer que tienen absoluta razón y no se ha escondido absolutamente nada a ningún juez, “que es lo que se ha querido vender al país”.

“El presidente de la Junta de Retiro el mes de febrero del año 2016 nos entrega esta certificación que dice que el Pedro Julio Goico Guerrero no se encuentra pensionado por esta institución, por tanto, qué era Pedro Julio Goico Guerrero, civil, pensionado o militar, además, si no era pensionado quién le estaba pagando los salarios”, cuestionó.

