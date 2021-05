(VIDEO) Zoila Martínez dice tiene dos años reclamando la sustituyan en Defensoría del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez, dijo este viernes que tiene dos años reclamando ser sustituida del cargo, el cual describió como “un trabajo muy duro en un país donde nadie quiere respetar los derechos de los demás”.

“Hace tiempo que cumplí y estoy esperando, y esperando y esperando, dos años esperando que me sustituyan. Yo no puedo más porque yo he trabajado por la mañana, por la tarde y por la noche”, aseguró Martínez.

Señaló que la Constitución está escrita, “pero llevarla a la realidad no es fácil”.

Destacó que desde la fundación del Defensor del Pueblo, mediante la Ley 1901, se ha dedicado a crear conocimiento en las personas acerca de los derechos humanos.

“Me abracé a este cargo, a estas funciones para darle vida. Quien venga detrás de mi encuentra un camino hecho”, aseguró durante la celebración de una misa en la parroquia Jesús Maestro.

Durante la misa, Martínez les exhortó a los feligreses presentes luchar para que el país pueda conservar el derecho a las aguas del río Masacre.

“Estemos atentos con el canal de Haití, del río Masacre, no nos dejemos quitar más tierra, no nos dejemos quitar el agua. La podemos compartir, pero con acuerdos y protocolos, no por la mala”, recomendó.