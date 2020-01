(VIDEO) Zion Williamson hace su debut en la NBA con derrota de Pelicans; Aldridge lidera victoria Spurs

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El novato Zion Williamson hizo su debut anoche en las canchas de la NBA con una fuerte ofensiva pero esto no fue suficiente para evitar que los Spurs de San Antonio derrotaran con marcador de 121-117 a los Pelicanos de Nueva Orleans.

Williamson culminó su esperado debut en la NBA al anotar 17 de sus 22 puntos en el último cuarto, además de 7 rebotes y 3 asistencias, durante 18 minutos de acción en el partido.

El novato debutante de los Pelicans pisó oficialmente una cancha luego de pasar 3 meses en rehabilitación debido a una artroscopia en su rodilla derecha.

