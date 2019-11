(VIDEO) Zibao levanta medida cautelar contra Ala Jaza para que pueda trabajar en diciembre

View this post on Instagram

He decidido voluntariamente junto con mis abogados, levantar voluntariamente la suspension que ordena mediante medida cautelar la 7ma sala de la cámara civil y comercial De Santiago los temas de mi autoria, para no obstaculizar la carrera del artista Ala Jaza y para el disfrute de su publico. Al tiempo espero que el señor Enmanuel Jimenez (Ala Jaza) al igual de ya reconocer los derechos de mi autoria de las obras ME QUIEREN VER MAL y HABLANDO DE MI, reconozca los derechos de mi co-autoría de la obra ES MI VIDA (Nadie me meta). • • • • • @diariolibre El cantante Ala Jaza solicitó mediante una demanda en referimiento que sea levantada la sentencia de la Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago que prohibe la comercialización y distribución de varias de sus composiciones, bajo el alegato de que violó la Ley 65-00 sobre derecho de autor según reclama Sócrates Elayne Regalado Ventura. La audiencia en la que se conocerá el caso está fijada para el próximo martes 26 de noviembre en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, pautada para las 9:00 a.m. de la fecha indicada. Amplía los detalles de esta información en la portada de nuestra web Foto: Fuente externa