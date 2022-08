(VIDEO) Yván Lorenzo declara PLD ganará elecciones del 2024; están por encima del PRM con un 34%

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el Senado de la República, Yván Lorenzo, aseguró este martes que esa organización partidaria resultará ganadora en el proceso electoral del año 2024, y al día de hoy estaría marcando cerca de un 34%, mientras que el partido oficialista rondaría un 30%.

Dijo que su monitoreo del mercado electoral les garantiza que el partido morado indudablemente será el ganador de los próximos comicios y ni siquiera tendría que hacer la labor de relanzarse.

“Ya tu viste qué ocurrió en San Pedro, un mar humano fue juramentado, casi 13 mil jóvenes fueron juramentados este fin de semana en San Pedro de Macorís y todos los fines de semana el presidente y el secretario general del partido están juramentando jóvenes, ¿Qué quiere decir esto?, el único partido que se renueva y crece es el PLD”, manifestó.

Lorenzo fue entrevistado por el comunicador Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Además, destacó que en esta ocasión hay seis compañeros y compañeras, quienes son los aspirantes a la nominación presidencial de esa organización política, están en la calle semanalmente trabajando duro y llevando gente nueva al PLD.

Precisó que ya hoy hay otros partidos políticos con su candidato presidencial definido, como lo tendría el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sin embargo, dijo que esas organizaciones lo que pueden hacer es “comprar” apoyo.

“Por ejemplo, el candidato reeleccionista quien va a ser, qué puede hacer Luis Abinader que no sea comprar uno que otro dirigente de otros partidos?, es así, se van a vender, se van a entregar y tú lo verás en las próximas semanas”, expresó.

“Funcionarios bajando líneas”

El legislador sostuvo que hoy en el Senado de la República se están viendo cosas que nunca ocurrieron en el pasado como que un director de comunicación del Palacio Nacional vaya a la Cámara Alta a “bajar líneas”.

“Yo le llamo a esto la odisea, no por el contenido de la obra, si no por su autor (Homero), eso no ocurrió nunca en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, nunca antes como ahora se había deteriorado la institucionalidad del Congreso Nacional como ahora, en términos de que vayan funcionarios a bajar tal o cual línea”, añadió.

