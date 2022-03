(VIDEO) Ysrael Abreu sugiere a trabajadores revisar qué cantidad de dinero le ha sido restado de sus cuentas AFP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Ysrael Abreu, coordinador de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sugirió a los contribuyentes del sistema dominicano de pensiones revisar qué cantidad de dinero se le ha restado de sus cuentas de capitalización individual, tras la apreciación del peso frente a la moneda estadounidense, para que tengan conciencia en qué medida fueron “afectados” por el concepto de ajuste por diferencia cambiaria.

“Será que creen que los dominicanos somos estúpidos, la responsabilidad de la inversión que se hace con esos fondos es exclusivamente de las AFP. Si usted deposita dinero en un banco, la entidad financiera, independientemente de lo que haga con ese dinero, inclusive perderlo, no le dice a usted que lo perdió”, expuso.

El economista realizó su exhortación refiriéndose a la disminución del capital a los ahorrantes en el mes de febrero por las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a la conversión de los valores invertidos en dólares a pesos dominicanos, una apreciación frente a la moneda estadounidense que va por 4.8% en 2022, según argumentaron.

Abreu fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, transmitido por la plataforma digital y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 14:57).

Consideró que la explicación que han dado a los dominicanos como justificante de esa disminución ha sido “muy pobre”, la de decirle que “por un asunto de que el peso dominicano se apreció frente al dólar nosotros debemos pagar el costo de esa indexación”.

Precisó que los dominicanos que trabajan y aportan al sistema de pensiones, registran sus transacciones en la moneda de curso legal y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no establece que las inversiones que colocan las AFP deben ser en dólares ni que cualquier pérdida o ajuste cambiario es responsabilidad del contribuyente.

“Estamos hablando del aporte más importante que ha tenido República Dominicana en toda su historia, a pesar de que el país desde el punto de vista del comercio bancario, tiene una de las tasas efectivas de ahorro más bajas del planeta, en materia de ahorro en sistema de pensiones es el más grande que se ha creado en toda la historia del país”, sostuvo.

Dijo que llama a los contribuyentes a verificar sus cuentas de capitalización individual e informarse bien del tema, porque medidas como estas ponen en riesgo el futuro de los dominicanos y dijo que es un acto de deslealtad por todas las AFP que se prestaron a realizar la disminución.

“Yo quiero que me digan ahora cuál va a ser la excusa, porque yo he sido un defensor de las AFP en cuanto se refiere al efecto negativo que puede causar la entrega del 30 %, pero no así, si el dólar se depreció frente al peso, eso no me lo van a cargar a mi cuenta de capitalización”, agregó.

Relacionado