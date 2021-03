(VIDEO) Young y Hawks mejoran su marca con McMillan de entrenador interino

EL NUEVO DIARIO, ORLANDO, EE.UU.- Trae Young tuvo 32 puntos para los Hawks de Atlanta, que derrotaron a domicilio 112-115 a los Magic de Orlando., informaron este jueves medios deportivos.

Combinado con la victoria del martes en Miami, Atlanta mejoró a 2-0 con el entrenador interino Nate McMillan y por primera vez en cinco semanas y media tuvieron dos triunfos seguidos.

McMillan asumió el puesto de entrenador interino después que el lunes fuese despedido Lloyd Pierce, de quien era su hombre de confianza.

