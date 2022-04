(VIDEO) Yohan Amparo: Trabajar con Milly fue muy bonito; revela vienen algunas cositas con la reina del merengue

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante Yohan Amparo, ganador de The Voice Dominicana, contó que haber tenido como coach a Milly Quezada en el concurso fue una experiencia muy bonita que lo llenó de conocimiento y lo enseño a confiar en su talento, y adelantó que vienen algunas cosas junto a la reina del merengue por motivo a los 45 años de carrera de la artista.

“Trabajar con Milly fue crecimiento, conocimiento de mi talento, de mis habilidades y fue una experiencia grata y después de haber ganado el concurso lo que se piensa inmediatamente es que ya se pierde conexión, peor no es así, Milly me escribe casi todos los días y hablamos con los managers de ella que son las personas más chéveres”, expresó.

Yohan fue entrevistado por Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:00).

Manifestó que haber cantado con la reina del merengue fue una de las mejores experiencias de su vida, por lo que se siente contento de que vienen más cosas con la reconocida artista dominicana.

“Nunca te vi”

Yohan confesó que nunca hubiera dicho que iba a cantar bachata e incluso, llegó a decir que jamás en la vida iba a cantar ese género, con el que ahora se encuentra promocionando su primera canción, “Nunca te vi”.

“Me mandan la maqueta de ‘Nunca te vi’ y la letra me encantó, no era una bachata, entonces viajo a Bogotá y me muestran esta versión y me puse nervioso porque es un género que no solía cantar, no sé si se necesita alguna habilidad extra, pero inmediatamente empecé a cantar todos esos pensamientos se fueron y creo que se nota en mi sonrisa cantando la canción”, contó.

The Voice Dominicana

El artista confesó que lo que menos estaba esperando es que digan que era el ganador de The Voice Dominicana 2021 y realmente quedó tan sorprendido que no pudo reaccionar como creyó que iba a hacerlo.

“Estaba tan sorprendido que ni llorar pude porque yo estaba como en un estado de shock, yo sé que todo el mundo estaba esperando que yo llorara, pero es que no sabía ni qué decir ni cómo actuar, estaba en shock porque no me lo esperaba”, expresó.

También contó que tiene una experiencia muy bonita con Dios y está convencido de que él es quien le ha regalado la oportunidad de vivir sus sueños y eso es algo que nunca va a olvidar.

“Se siente demasiado amazing, o sea, yo te puedo contar que con toda mi familia jugábamos a The Voice, todos volteados y yo empezaba a cantar, es de verdad lo que te estoy diciendo”, expuso.

Relacionado