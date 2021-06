(VIDEO) “Yeri Peguero es un milagro”: Médico que atendió a la bailarina revela que tenía 5 % de probabilidad de vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Jorge Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y quien además tuvo a su cargo el parto de la bailarina Yeri Peguero, esposa del merenguero Manny Cruz, reveló que Peguero tenía 5 % de probabilidad de vivir.

“Cuando llegué y la evaluamos, el equipo de Cuidados Intensivos de la clínica Abreu, que es extraordinario, me dice ‘la situación no se ve bien’. Tenía una neumonía importante y la placenta, que es el órgano que alimenta a la bebé, no estaba funcionando como nosotros queremos”, narró.

Durante su intervención, el doctor siguió relatando que en principio ella no respondía al tratamiento. “No podía pararse de la cama, no podía respirar, su situación era muy catastrófica. El equipo de UCI me dice: ‘Jorge, no podemos seguir así con Yeri, hay que entubarla porque si no va a morir’. He tenido muchas situaciones difíciles como ginecólogo, pero la de Yeri fue la más difícil, porque la vida de ella y la bebé corrían peligro”.

Las declaraciones del doctor, ginecólogo de la clínica Abreu, surgieron en el marco de una entrevista que cedió junto a la pareja de esposos para el programa “Con Jatnna” este domingo, de la veterana comunicadora Jatnna Tavárez, donde además contó que la probabilidad de vida de la criatura, la pequeña Montserrat, era un 30 por ciento.

Manny, al desplomarse con la noticia, le pregunta por la probabilidad de vida de Yeri, y según relata el doctor, el intensivista que se encontraba con ellos le dijo: “Un 5 % de probabilidad para ella y para su niña un 30 %. Él me dijo: ‘doctor, yo no me puedo quedar sin familia’. Eso me marcó”, confiesa el doctor Jorge Vargas.

La decisión estuvo en sus manos, de modo que procedió a realizarle la cesárea de emergencia.

LO QUE DIJO MANNY CRUZ

Durante su intervención, el merenguero Manny Cruz reveló que antes de que su esposa Yeri Peguero diera positivo al covid-19, el también estaba contagiado con el virus, por lo que en él había cierto sentido de culpabilidad.

Sin embargo, apuntó que “Dios fue demasiado bueno con nosotros”, dijo Manny agradecido. “Fueron dos milagros: no solamente tener a Yeri de vuelta en casa sino también tener a Montserrat con toda la salud del mundo”.

LO QUE PASÓ CON YERI PEGUERO

Yeri Peguero fue intervenida de emergencia el pasado 12 abril debido a complicaciones a raíz del coronavirus, razón por la al siguiente día le fue practicada una cesárea para dar a luz a la hija de la pareja, Montserrat Cruz Peguero.

Relacionado