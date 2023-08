(VIDEO) Yépez Suncar: Proyecto reeleccionista de Abinader no tiene posibilidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la Circunscripción #1 del Distrito Nacional, Luis Yépez Suncar, manifestó este lunes que es muy difícil que el proyecto de reelección del presidente Abinader tenga posibilidades de éxito, debido a los altos precios que han alcanzado los alimentos en el país.

Subrayó que el principal opositor de cualquier gobierno es la inflación, porque va en contra de lo que debe hacer cada gobernante cuando asume el poder, que es mejorar la vida de las personas.

“Cuando uno decide dirigir el Estado, sobre todo desde la Presidencia de la República, es con la intención de mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías y si esto no se ha conseguido entonces yo veo muy complicado y difícil el proyecto de la reelección”, manifestó.

Yépez Suncar fue entrevistado por los periodistas Luis y Emilio Osvaldo Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Sobre sus aspiraciones, el miembro del Comité Central del PLD manifestó que lo mueve está aconteciendo en las cámaras legislativas del país y lo que considera lamentable, por lo que, hoy por hoy, quienes ocupan una curul lo hacen sencillamente porque pueden exhibir el dinero que tienen, lo que ha traído varios escándalos en la sociedad.

“Pero cómo va a ser que en el Congreso Nacional tengamos personas que están siendo acusadas o perseguidas por narcotráfico, por lavado de activos, que los riferos y los gaseros sean los que estén realmente ocupando una posición en ese poder del Estado”, expuso.

Dijo que los hombres que tienen una vocación política deben dar un paso al frente y darle la oportunidad al electorado de escoger un buen candidato dentro de la oferta que presentarán las distintas organizaciones políticas.

Resaltó que hay varios ejes temáticos que lo mueven a presentarle una oferta al electorado sin embargo, mencionó que entre sus principales preocupaciones está la población de niños en condición de discapacidad y el tema de la seguridad social.

“También me preocupan los emprendedores, porque muchas veces a un emprendedor no le va bien en su actividad y yo creo que el Estado debe crear un fondo para que estos emprendedores no pierdan su crédito porque en un momento determinado tuvieron alguna dificultad en el momento que iniciaba”, planteó.

Cuerpo de bomberos

Consideró que la tragedia ocurrida hace pocos días en San Cristóbal, donde una explosión ha dejado más de 30 personas muertas, ha puesto de manifiesto que se debe ir en auxilio de los bomberos.

“Cuando ocurren este tipo de eventos uno se percata de las falencias de nuestros organismos de socorro, sobre todo, del Cuerpo de Bomberos. El país tiene 153 cuerpos de bomberos que dependen de las alcaldías y con los magros presupuestos que tiene muchos ustedes se imaginan las condiciones en que pueden estar los bomberos”, señaló.

En tal sentido, señaló que en el Congreso de la República Dominicana reposa un proyecto de ley que debe por fin aprobarse y que daría a los cuerpos de bomberos del país un presupuesto adecuado y el equipo necesario para el desarrollo de sus funciones.

Puntualizó que el servicio de salud y los organismo de socorro tiene que tener los presupuestos adecuados para enfrentar catástrofes como la ocurrida en San Cristóbal y que ha enlutado a todo el país.