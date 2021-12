(VIDEO) Yeni Berenice: el que quiera discusiones con el MP que busque buenos abogados

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “El que quiera buscar discusiones con el Ministerio Público, que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada”, respondió este lunes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, ante preguntas de los periodistas sobre los reclamos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y una supuesta campaña de persecución del expresidente Danilo Medina.

“No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación y en modo alguno, este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos. El que quiera buscar discusiones con el Ministerio Público que busque buenos abogados, porque nuestra acusación está blindada, nada de lo que se dijo ahí, se dijo sin tener pruebas”, indicó Reynoso, abordada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Al ser cuestionada sobre si el expresidente Medina puede ser llamado a declarar como testigo en uno de los casos de corrupción contra exfuncionarios de su gobierno, la magistrada señaló que nadie será excluido del proceso, siempre y cuando el Ministerio Público presente pruebas de su presunta vinculación.

“Todo el que tenga responsabilidad penal que el Ministerio Público tenga evidencia será objeto de un proceso que culminará de acuerdo a las pruebas donde tenga que terminar y eso no excluye a nadie”, expresó.

Berenice Reynoso enfatizó en que los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no leyeron la acusación y no han dicho nada sobre los “hechos gravísimos” que el Ministerio Público detalla en la acusación de Anti-Pulpo.

“No han leído la acusación, no la han visto, no la han hojeado, no se ha dicho nada de los hechos gravísimos que nosotros hemos probado, como la nada se responde con nada nosotros no tenemos nada que responder”, reiteró.

