(VIDEO) Yelich pega grand slam y jonrón en triunfo de los Cerveceros

EL NUEVO DIARIO, MILWAUKEE, EE.UU.- El guardabosques Christian Yelich pegó grand slam y agregó jonrón solitario, terminó con seis carreras remolcadas y llevó a los Cerveceros de Milwaukee a un triunfo por 9-6 sobre los Nacionales de Washington., informó este domingo medios deportivos.

Yelich (8) conectó grand slam en la octava entrada contra los lanzamientos del relevo Javy Guerra, teniendo la casa llena.

En la primera entrada se voló la barda, sin corredores en los senderos.

YELICH LAUNCHED IT!

His second of the game is a 454 foot Grand Slam!!@ChristianYelich | #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/GUVLLIYRRI

— Milwaukee Brewers (@Brewers) August 21, 2021