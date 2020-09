VIDEO: Yanquis logran cinco jonrones en una entrada por primera vez en su historia

EL NUEVO DIARIO, Nueva York.- La marcha triunfal de los Yanquis de Nueva York este jueves estuvo también acompañada por una nueva marca en la historia del equipo al conseguir por primera vez cinco cuadrangulares en una sola entrada.

Brett Gardner, DJ LeMahieu y Luke Voit pegaron jonrones en lanzamientos consecutivos en la cuarta entrada del abridor Chase Anderson de los Azulejos de Toronto.

El cuadrangular de Voit fue su vigésimo, que lo deja como líder en las Grandes Ligas.

Aaron Hicks se ponchó, y Giancarlo Stanton y el venezolano Gleyber Torres siguieron con cuadrangulares que dieron a los Yanquis una ventaja parcial de 9-2 y destrozaron a Anderson.

Luego los Yanquis siguieron con el dominio y vencieron por 10-7 a los Azulejos.

Los Bombarderos del Bronx son el séptimo equipo en la historia de las Grandes Ligas en pegar cinco cuadrangulares en una entrada y el segundo que lo consigue frente a un mismo lanzador.

Los Nacionales de Washington lo hicieron en 2017 contra Michael Blazek y los Cerveceros de Milwaukee.

El receptor dominicano Gary Sánchez conectó un bambinazo solitario en el séptimo para darle a los Yanquis seis jonrones en la noche y 19 en la serie de tres partidos, mejor marca de todos los tiempos de una serie de cualquier duración en la historia de las Grandes Ligas.

