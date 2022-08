(VIDEO) Yadira Henríquez: “Hay graciosos que hoy encuentran todo mal y tal vez es bueno recordarle lo que dejaron” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva del Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), Yadira Henríquez, manifestó este miércoles que el presidente Luis Abinader durante estos dos años ha estado trabajando pensando en el presente y en el futuro de los dominicanos, pero hoy habrían graciosos que todo lo encuentran mal y sería bueno recordarles a esas personas lo que dejaron.

“Hay graciosos que hoy encuentran todo mal, piensan que dejaron todo bien y tal vez es bueno recordarle lo que dejaron y que estuvieron en el tiempo de las vacas gordas, donde no hubo pandemia, donde no hubo guerra, y a pesar de eso hoy nosotros podemos decir al país, por lo menos desde mi espacio, que hemos impactado más de un millón 400 mil familias con 5 mil millones de pesos menos”, expresó.

También sostuvo que todo lo que puede exhibir el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en estos dos años no es producto de magia, sino de lo que es una administración honesta.

Henríquez fue entrevistada por los comunicadores Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, dijo que lo expresado ayer por el presidente Abinader en la ciudad de Santiago fue un discurso que despertó entusiasmo, pero solo fueron pinceladas de todo lo que se ha venido haciendo durante estos dos primeros años.

“Hemos visto cómo con esfuerzo, dedicación y con la no dilapidación de recursos públicos se han podido hacer grandes inversiones en el campo, en materia de electricidad y en distintas áreas. El presidente dijo cosas tan interesantes como que con lo que se invirtió en parqueo de la UASD, con el mismo presupuesto se están haciendo recintos universitarios en varias provincias”, expresó.

PASP

La funcionaria destacó que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia ha llegado a cerca de 60 mil familias con el programa de equipamiento de casas, y además, trabajan en la ampliación de “La Familia del Plan”.

“También puedo decir que antes, con cinco mil millones de pesos más de lo que recibimos, se le entregaba de forma esporádica a las instituciones, y nosotros le entregamos mensual, entre ellos podemos citar a los hogares Crea, que solo recibían los de la capital, hoy puedo decir llena de orgullo que la totalidad recibe una asignación del Plan”, Resaltó.

En tal sentido, dijo que en la medida en que se pueda mejorar su presupuesto, pretenden ampliar las asignaciones a cada una de las instituciones sin fines de lucro en los distintos puntos del país.

Licitaciones

Henríquez expresó que han logrado que las denuncias de irregularidades en licitaciones de la institución disminuyan gracias a la debida diligencia, e indicó también que han constituido una comisión de veedores porque quieren estar totalmente blindados.

“Cuando ustedes escuchan que hay alguna bulla con relación al Plan Social investiguen que hay en camino alguna licitación y que alguna de las personas que puedan sentirse afectadas porque no cumple con lo que establece la ley o lo que establece el pliego de condiciones comienza a tratar de crear ruido”, añadió.

Dijo que si hay algo que no negocia con nadie es el poder dormir tranquila el día que salga de la institución que hoy dirige y sabe que para tener esa paz necesita llevar a cabo el cumplimiento estricto de lo que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.

Mujeres PRM

La dirigente política manifestó estar absolutamente segura de que si se realizan elecciones a lo interno del PRM será próxima presidenta de las mujeres de esa organización política porque cuenta con la mayoría del liderazgo en todo el territorio nacional.

“A mí me conocen, saben cómo soy, qué pienso, cómo respondo cuando me tocan, dónde vivo porque están acostumbrados a ir a mi casa y naturalmente eso hace que muchos compañeros y compañeras tengan una relación de familiaridad conmigo y no es el caos de otras, yo me siento muy cómodamente aventajada”, sumó.

