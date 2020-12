(VIDEO) Xylon y Suazo continúan calando con el tema “Pamparoso Remix” junto a Rochy y Kiko El Crazy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de colocarse entre las 50 canciones más virales del país en spotify y encabezar los charts de Monitor Latino, los puertorriqueños Xylon y Suazo, parte de las promesas del reggaetón, siguen destacándose con el tema “Pamparoso Remix” junto a los cantantes dominicanos, Rochy RD y Kiko el Crazy y en menos de dos meses han alcanzado casi tres millones de reproducciones en YouTube.

El sencillo, fue lanzado bajo el sello The Baby Boys Inc.

La canción escrita por Suazo y Kiko, está salpicada por el carisma de Xylon en este remix que una vez más une el talento de Puerto Rico y República Dominicana. Cada uno de los artistas le pone su toque creando una canción pegajosa.

“La colaboración con Rochy, Kiko y Suazo es sumamente especial para mi porque estoy dando un paso más allá, la gente de República Dominicana que no me conocía, con este nuevo tema me va a conocer y estoy muy orgulloso por lo que ha nacido de esta colaboración”, expresa Xylon sobre este nuevo sencillo. Además, el artista explica el significado de ‘Pamparoso’, “…proviene de Pampara, que es un término que proviene de República Dominicana para referirse a aquello que está de moda y tiene un flow distinto”, expresó Xylon.

El video estuvo bajo la dirección de Wayne Liriano y se filmó en uno de los barrios de Santo Domingo, en donde le llevaron alegría a todos los niños, jóvenes y adultos de la zona para que tengan la oportunidad de compartir con sus artistas favoritos mientras interpretan la canción.

Xylon, a sus 15 años de edad poco a poco se ha ganado el cariño de su público. En junio de este año lanzó “Chau Chau Remix” junto a VF7 y JuanFran, cuyo video cuenta con más de 2.8 millones de vistas. Además, su primera colaboración con un artista dominicano fue con el sencillo “El Original” junto a Pakitin Ozuna que le abrió las puertas para hacer más colaboraciones junto a grandes artistas del dembow en República Dominicana, como la que hoy está estrenando. Recientemente lanzó el tema “Magazine”, con el que debutó como editor ya que le regaló a sus fans una Revista Digital para que lo conozcan aún más. Este contenido exclusivo el público lo ha podido descargar a través de la plataforma ISSUU.