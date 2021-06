(VIDEO) Wisdom castiga con dos jonrones a los Gigantes en victoria de Cachorros

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO, EEUU. – El antesalista Patrick Wisdom conectó par de cuadrangulares, remolcó tres carreras y dirigió a los Cachorros de Chicago a un triunfo por 4-3 sobre los Gigantes de San Francisco., informaron este lunes medio deportivo.

Wisdom (7) empezó su castigo de poder en el segundo episodio al sacar la pelota sin corredores por delante.

En la cuarta entrada volvió a conectar jonrón con un hombre en circulación.

Patrick Wisdom made his season debut on May 25 and he’s already tied for the fourth most homers on the Cubs. pic.twitter.com/qYgLOw2Ckq

