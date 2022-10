(VIDEO) Wilson Gómez asegura dominicanos no han conseguido ni siquiera la etapa inicial del Estado de derecho

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, aseguró que los dominicanos no han conseguido ni siquiera la etapa inicial del Estado de derecho porque esto hablaría de un territorio donde se cumplen las leyes y se respetan las decisiones de la autoridad legítima y aquí no sería así, por lo menos en lo que se refiere al aspecto migratorio.

“El problema es que las leyes migratorias no se están cumpliendo, no se están aplicando debidamente, en todas partes del mundo a un indocumentado se le repatria porque usted tiene una ley migratoria que establece un procedimiento hasta para una persona que viene a invertir si quiere hacerse residente”, expuso.

Dijo que la inmigración ilegal haitiana ha crecido en el país porque durante años ha habido un descuido por parte de la autoridad nacional, pero en estos momentos ese ya no sería el mayor problema que tendría República Dominicana con respecto al país vecino, sino un asunto de seguridad.

Gómez Ramírez fue entrevistado por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Ya nosotros pasamos del tipo que estaba en las esquinas pidiendo, haciendo cosas y desplazando la mano de obra nacional, etc., pasamos de eso ya a una cuestión de seguridad nacional porque nosotros tenemos espacios aquí en mi República Dominicana que están llenos de haitianos”, expresó.

Dijo que los disturbios protagonizados el pasado jueves por una turba de haitianos que irrumpió en el parque industrial Codevi, ubicado en la comunidad haitiana de Juana Méndez en la frontera con Dajabón, es una muestra de lo que puede ocurrir si no se hace un acompañamiento con el concurso activo de la comunidad internacional.

“En Haití no hay con quién hablar, la República Dominicana no puede hacer nada que no sea defenderse porque eso sí, tenemos que defendernos y asegurar el interés nacional de la República Dominicana”, expresó.

En ese sentido, manifestó que la posición que ha asumido el presidente Luis Abinader es correcta, de demandar que la comunidad internacional se integre a la búsqueda de una solución para Haití, un discurso que ha asumido el mandatario de la nación y que venía levantándose hace cerca de 30 años por las entidades patrióticas del país.

Marcha Patriótica

Durante la entrevista, el presidente del Instituto Duartiano reiteró la convocatoria a la región del Cibao para unirse a la “Marcha Patriótica RD-Santiago”, este sábado 1 de octubre a las 3:00 de la tarde.

“Partirá a las 3:00 de la tarde del parque Colón de Santiago, recorrerá la calle el sol y culminará en el parque Duarte. Será nada más dos intervenciones, una marcha organizada, pacífica, de buen orden y levantando únicamente la bandera nacional”, expresó.

