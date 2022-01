(VIDEO) Willy Hobal se lanza al ruedo artístico con el tema “No Pares”

Comparte esta noticia

Willy Hobal es un carismático actor y cantante dominicano, radicado en Suiza que ha logrado participar destacadamente en distintas disciplinas del arte, y una de ella es la música, como compositor e intérprete, donde ha demostrado tener habilidad, es por eso que con el tema “No Pares” anuncia oficialmente su carrera artística denominándose un Show Man enfocándose en hacer música a ritmos caribeños y electrónicos que llenen de energía y felicidad a quienes escuchan su música.

No Pares, es una canción para pasar un buen momento, con ritmos bailables que invitan a divertirse sin parar, inspirada en un encuentro con una persona a la que se sientes muy atraído en una fiesta, entablan una conexión tan fuerte que no quieres que pare, es de esos momentos donde quieres que se detenga el tiempo y no parar de disfrutar aquel encuentro.

“Desde niño siempre me ha gustado la música, sobre todo bailar y cantar. Recuerdo cuando vivia en mi pueblo natal, Sosúa en la República Dominicana, siempre escuchaba música pop en inglés; como a Jennifer López, Britney Spear, Backstreet Boys, entre otros, siempre bailaba hasta más no poder. Ahora en el 2022 es cuando finalmente me he decido a hacer música y entretener a la gente, estoy muy emocionado de poder hacer estas producciones y cumplir mi sueño de niño”, puntualizó Willy Hobal.

Como actor de cine Willy ha participado en importantes filmes de gran trascendencia internacional como “Catastrópico”, el laureado “El rey de la Habana”, “Verdad o Reto”. En Suiza donde actualmente reside ha continuado en su incursión en el séptimo arte con su participación en la película “Comme va la vie” del prestigioso director Iraní Mohamed Reza. También fue tomado en cuenta para participar en “La Colombine” lo cual constituyo para él una gran experiencia debido a la a aceptación que ha tenido como artista latino en ese país.

Aunque el artista, quien domina perfectamente tres idiomas, es especialista en marketing de hoteles de lujo y tiene vasta experiencia en el área del turismo, ya que ha laborado para grande cadenas hostelera, tanto nacional como internacional, pero, sin duda alguna la música es su verdadera pasión.

“No Pares”, es un tema inédito, que ya tiene su vídeo clip, que lo puede visualizar por su canal de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Zn3YDRn4YTU, además en las redes sociales Instagram: https://www.instagram.com/willyhobal/ Facebook: https://www.facebook.com/willyhobal Tiktok: https://www.tiktok.com/@willyhobal, Twitter: https://twitter.com/willyhobal,

Además está disponible en todas las plataformas digitales de música, siendo este el primer sencillo grabado de la producción discográfica que está trabajando el artista.

