(VIDEO) Wendy Santos Berroa advierte impugnarían ley de Fideicomiso Público ante el Tribunal Constitucional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La abogada Wendy Santos Berroa, indicó este martes que un grupo de abogados está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad para impugnar el debatido proyecto de ley de Fideicomiso Público, tan pronto sea promulgado por el presidente de la República.

Sostuvo que con este proyecto se está suplantando una forma de gobernar y se está violando la Constitución de la República, porque fue aprobado en la Cámara de Diputados con una minoría de votos, en lugar de las dos terceras partes como deben aprobarse las leyes orgánicas, según lo establece la Ley Sustantiva de la Nación.

“Esa Ley fue aprobada con una minoría de votos, es una ley orgánica y requiere las dos terceras partes y fue la mitad más uno, entonces obviamente ya hay un grupo de nosotros trabajando en un recurso de inconstitucionalidad, para que tan pronto el presidente la promulgue nosotros nos vamos al Tribunal Constitucional”, expresó.

Santos Berroa fue entrevistada por la comunicadora Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que no está atacando la figura del fideicomiso per se, sino la forma en la que se está haciendo, aunque dijo que la experiencia que se ha tenido en Latinoamérica con esta figura no ha sido positiva.

Cuestionó además, cuál es el sentido de una figura en la que el Estado tenga que pagarle a una fiduciaria equis para que administre y tenga la posibilidad de vender sus bienes, y en ese sentido entiende que el Gobierno está admitiendo una falta.

“El Gobierno nos está diciendo a nosotros no tenemos técnicos para administrar el Estado; obviamente esa figura se hizo con otros fines, por qué, porque hay un comité técnico que es el clave y que está dentro de la Fiduciaria Reservas, que es el que va a tomar decisiones y entonces no hay ninguna restricción de que en ese comité pongan a personas que tengan intereses”, sumó.

Subrayó que este Gobierno estaría lleno de posiciones, donde los administradores tienen conflictos de intereses con la posición que está jugando y “eso no debe ser porque es un problema ético”.

Asimismo, aseguró que esta ley no establece ningún tipo de regulación acerca de lo que debe recibir el fideicomitente, que en este caso se trata del pueblo dominicano, cuando finalicen los contratos de fideicomiso.

“Cuando termine el fideicomiso el fideicomitente, pueblo dominicano en manos de Hacienda, va a recibir el residual de los bienes fideicomitidos, lo que quede, cuando tú te comes un pollo cuál es el residuo, los huesos”, expuso.

