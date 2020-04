(VIDEO) Waddy Jáquez asegura estuvo al borde de la muerte por el coronavirus

View this post on Instagram

El director de teatro Waddys Jáquez (@waddysjaquez), compartió este miércoles en su cuenta de Instagram su testimonio luego de sobrepasar la crisis de salud tras ser infectado por COVID-19. "Señores, el coronavirus es real y está matando a muchísimas personas alrededor del mundo. Yo quiero que cobremos conciencia sobre este mal", comentó. En el video también hizo un llamado para que los dominicanos tomen el asunto en serio y acaten las órdenes de las autoridades. #ElNuevoDiarioRD