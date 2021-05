(VIDEO) Vocero PLD denuncia el PRM impulsa a un nuevo Defensor del Pueblo “al servicio de Abinader”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, legislador Aris Yvan Lorenzo, denunció este miércoles que la cúpula directiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está impulsando la elección de un nuevo Defensor del Pueblo que responda a los intereses de la militancia gobernante y que “esté al servicio del presidente Luis Abinader”.

Lorenzo dijo esto en el marco de las evaluaciones que lleva a cabo una comisión especial de senadores para escoger al Defensor del Pueblo y sus adjuntos, por lo que instó a la población a que “esté vigilante” porque, a su parecer, de cumplirse está denuncia se daría un golpe a la institucionalidad dominicana.

El senador por Elías Piña no quiso mencionar al candidato que supuestamente está impulsando el PRM para no contaminar las evaluaciones del Senado, pero insistió en que la ley 19-01 es clara al establecer que el Defensor del Pueblo no puede ser un militante político.

En ese sentido, el congresista opositor deploró que para obtener cargos en el tren gubernamental, los candidatos a posiciones en instituciones independientes renuncien a sus vínculos políticos y una vez que no obtienen los puestos deseados, vuelven a su activismo político.

“Cuando la ley dice en un punto que no sea político, es que nunca haya sido político y ahora nos quieren tomar el pelo cuando renuncian a sus partidos y vuelven”, espetó el legislador.

Lorenzo señaló que el país vive actualmente en una incertidumbre y aclaró que la tarea de los senadores es “llevar paz y sosiego para elegir a los mejores candidatos a esos órganos que son extrapoder”.

También, Lorenzo indicó que aunque actualmente el PRM compone la gran mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para impulsar sus inciativas legislativas, este partido oficialista “no puede atropellar la Constitución y las leyes violando el estado de democracia”.

Esta denuncia del vocero peledeista se da porque dos de los aspirantes a la Defensoria del Pueblo tuvieron arraigos políticos en el pasado. Estos son Fidel Santana y Henry Merán, quienes renunciaron a sus respectivos partidos para postularse al cargo.

La comisión especial de senadores que los evalúa inicia este lunes con entrevistas públicas a los 15 aspirantes al cargo, comprendidos entre el titular sus adjuntos y suplentes.