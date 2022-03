(VIDEO) Vocero PLD asegura en estafa Supérate “se someterán a infelices para no tocar a funcionarios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Senado, Yvan Lorenzo, aseguró este lunes que en el caso de la estafa por tarjetas clonadas del programa social Supérate sólo se arrestarán y someterán a la justicia “a infelices chivos expiatorios” con el fin de supuestamente proteger a funcionarios.

El senador de Elías Piña aseguró que una estafa de la magnitud señalada por el Ministerio Público no se ejecuta sin la participación directa de funcionarios que manejan el programa gubernamental, por lo que reiteró que las autoridades también deben ir tras los incumbentes y no sólo tras “los pobres e infelices que no tienen capacidad de defenderse.”

“Estamos seguros que no habrá más consecuencias porque la investigación no va a tocar a los estratos que dirigen ese programa, como debería ser”, puntualizó el congresista opositor.

Asimismo, Lorenzo destacó que, a su parecer, en el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader se han ejecutado “los mayores actos de corrupción” en temas que afectan a los más necesitados y refirió la actual estafa al programa Supérate y las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por las supuestas irregularidades en las licitaciones de desayuno escolar.

Es por esto que Lorenzo consideró que el escándalo Supérate “ha superado” a todos los demás ruidos por supuestas irregularidades surgidos en la actual administración gubernamental.

Por la referida estafa, el juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo impuso prisión preventiva por tres meses a Jonathan Martínez, Ydalisis López y Yanilda Rodríguez, mientras que a otros tres les fue impuesta garantía económica e impedimento de salida del país.

Las evidencias que recolectó el Ministerio Público buscan demostrar en los tribunales que los acusados habrían sustraído más de RD$14 millones de los fondos del programa a personas de escasos recursos.

Relacionado