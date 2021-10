(VIDEO) Vocero PLD advierte “ilegal” exigencia de tarjeta vacunación para servicios públicos “generará un caos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, advirtió este lunes que la exigencia por resolución de la tarjeta de vacunación contra el covid-19 para usar servicios públicos, “generará un caos en la población”.

Sánchez rechazó esta medida sanitaria al explicar que servicios públicos como el acceso a hospitales, transporte y escuelas no deben verse limitados para la población que aún no está vacunada y aunque admitió que los servicios privados sí están en la libertad de solicitar la tarjeta, sostuvo que las actividades públicas no deben imitar esta estrategia.

El diputado del Distrito Nacional negó que con sus argumentos esté impidiendo la motivación para vacunarse, pero insistió en la “ilegalidad” que repercute la exigencia de una tarjeta de vacunación para servicios como la salud, educación pública y transporte masivo.

“Prohibir el acceso a determinadas instancias públicas es una especie de obligatoriedad que no está contemplada en la ley, no está expuesta bajo ninguna normativa”, señaló el legislador de la oposición.

El caos que a su parecer se generaría va direccionado a que cuando se exija la tarjeta para acceder a sitios o servicios públicos y la misma no esté a manos del ciudadano, podría traer conflictos con las autoridades, según el diputado.

A su consideración, las autoridades de Salud Pública “no contemplaron” este punto en específico “porque actuaron con improvisación y sin revisar bien la ley”.

Asimismo, Sánchez señaló que República Dominicana, con esta medida, quiere compararse con otras potencias internacionales que actualmente tienen algún nivel de restricción.

En ese sentido, recordó que ningún país de América Latina obliga a sus habitantes a presentar la tarjeta de vacunación para usar servicios públicos.

