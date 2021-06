(VIDEO) Vocero de la Fuerza del Pueblo aseguró posible acuerdo político para escoger al Defensor del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, aseguró este miércoles que los senadores posiblemente efectúen un acuerdo político para escoger al nuevo Defensor del Pueblo.

A dos días para que se venza el plazo estipulado para seleccionar a este nuevo funcionario público, el senador de Pedernales manifestó que en la Comisión “todo es posible” porque, como explicó, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ostenta la mayoría calificada que se requiere en el equipo para impulsar a alguno de los tres candidatos al cargo.

En ese sentido, Sánchez recordó que un acuerdo similar sucedió hace meses para la escogencia de los miembros titulares de la Cámara de Cuentas, por lo que vaticinó el mismo acuerdo para establecer al Defensor del Pueblo.

Sánchez es miembro de la Comisión especial que evaluó las ternas provenientes de la Cámara de Diputados y que entrevistó a los quince postulantes que desean formar parte del nuevo quinteto que dirigirá la Defensoría del Pueblo.

Entre los evaluados para ostentar el cargo se encuentra el exdiputado Henry Merán, quien en su evaluación admitió tener fuertes arraigos con la Fuerza del Pueblo, pero aclaró que sus vínculos no serán impedimento para realizar una labor pulcra en caso de ser elegido como Defensor del Pueblo.

En ese sentido, el senador Sánchez reiteró que los legisladores del PRM deberán negociar con sus colegas del PLD o de la Fuerza del Pueblo para recomendar a un candidato ante el pleno de 32 senadores. Sin embargo, dijo que si este convenio no se efectúa con el partido al que pertenece, no intentará bloquear a los demás aspirantes que no tienen su misma bandera partidaria.

Asimismo, el congresista y comisionado especial expresó que los acuerdos políticos en el Congreso Nacional “son un acto de democracia” porque con estos se imponen funcionarios en instituciones independientes que van en favor de toda la clase política del país.

“Eso es la democracia y eso es bueno. Antes, cuando el PLD era mayoría absoluta, se criticaba eso, pero es lo mejor para la democracia”, indicó Sánchez.

El punto en el que el legislador hizo especial hincapié fue en la transparencia del irremediable acuerdo, al decir que “debe hacerse bajo la luz y sin esconder nada”.

En el mismo tópico, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, pidió paciencia para la elección y confió en que se hará en el plazo establecido por la ley y la Constitución, por lo que pidió que se deje trabajar a la comisión para que esta rinda un informe en el lapso establecido.

En ese orden, Estrella sostuvo que los postulantes que son partícipes en partidos políticos serán evaluados por la comisión y explicó que es en el pleno de senadores donde se toman las decisiones concluyentes sobre este tipo de escogencias.

Esta comisión especial de senadores trabaja a celeridad porque el plazo otorgado por la Constitución para escoger al Defensor del Pueblo ya llega a su punto final con su vencimiento este viernes. En caso de que los congresistas no escojan a este funcionario antes del tiempo indicado, será la Suprema Corte de Justicia la que establecerá la elección.

Los tres postulantes a ocupar este discutido cargo son los exdiputados Fidel Santana y Henry Merán, y el activista Pablo Ulloa.

