(VIDEO) Vocero de Domingo Contreras dice salida de Roberto Salcedo no afecta PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan José Guzmán Beato, vocero del candidato al cabildo del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Domingo Contreras, informó este martes de que la salida del exalcalde, Roberto Salcedo de esa organización política, no afecta esa candidatura en ningún sentido.

“Roberto Salcedo tomó una decisión nosotros lamentamos la decisión que tomó, entendemos que no era el momento adecuado. Es su decisión, de eso es parte de la democracia. Eso todavía no nos afecta porque él no ha apoyado a nadie. Lo más inteligente es que el se mantenga neutral”, aseveró Guzmán Beato.

El vocero emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el panel de comunicadores conformados por Rafael Zapata, Enrique Mota, y Andersón Hernández, durante la emisión del programa “El Nuevo Diario AM”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Asimismo, Guzmán dijo que ese proyecto no ha tenido descanso tras el fatídico proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero.

“Domingo Contreras estaba encabezando en ese momento las votaciones. Nosotros tenemos varios mecanismos para ir midiendo cómo va el proceso, y a ese momento nosotros teníamos un estimado de que le llevábamos casi diez puntos al más cercano competidor que era Carolina Mejía”, aseguró.

Igualmente, Guzmán Beato sostuvo que ese proyecto es el más afectado e indignado por el fallido proceso, considerando también como lamentable que desde la oposición se haya querido decir todo lo contrario.

Al ser abordado sobre los resultados de las encuestas como Mark Penn / Stagweel, que favorecen a Carolina Mejía, candidata a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el vocero de Contreras alegó que esas mediciones fueron hechas en momentos que se acusaba al partido oficialista de lo ocurrido en las elecciones.

“Esas encuestas se midieron en el momento de la crisis. Si es cierto y tenemos que reconocer que nosotros estábamos en ese momento donde la gente entendía que el partido de gobierno era responsable de todo lo sucedido”, sostuvo Guzmán Beato.

Igualmente, resaltó que han estado realizando estudios cuyos resultados obtenidos son diferentes a los que plantean dichas encuestas.

“Domingo Contreras está actualmente debajo en nuestros estudios en la circunscripción número uno. Está actualmente en la circunscripción número dos está con una diferencia de tres punto y pico, y en la circunscripción número tres está casi catorce puntos encima. Eso da un resultado por encima de siete puntos sobre Carolina Mejía, son estudios de la semana pasada”, concluyó el vocero.

