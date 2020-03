(VIDEO) Vocero de Abinader asegura tienen 50% de intención del voto para ganar en primera vuelta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero de Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Vásquez Peña, sostuvo este lunes que la principal figura de la oposición cuenta con un 50 por ciento de la intención del voto para ganar en primera vuelta.

“Luis Abinader encabeza con más de un 50 por ciento la intención del voto de los y las dominicanas. Eso es un escenario en primera vuelta”, aseguró Vásquez Peña.

Igualmente, dijo que su más cercano contendor es el candidato del partido oficialista, Gonzalo Castillo, donde este se muestra en una competencia reñida con el ex presidente Leonel Fernández por el segundo lugar.

Vásquez Peña indicó que lo que suceda en la pelea por el segundo y tercer puesto de la contienda electoral es un tema que no le atañe a su partido.

Asimismo, resaltó que esa organización política y Luis Abinader trabajan cada día como si tuvieran un cero por ciento o estuviesen en el último lugar.

El vocero del PRM también fue enfático en decir que se les acusa de ser los patrocinadores de los denominados cacerolazos realizados por los ciudadanos a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Se nos ha acusado también de eso, yo diría bueno pero es la oposición más rica del mundo, tenemos más recursos que el gobierno americano”, puntualizó el vocero de Abinader.

Al ser abordado sobre quién acompañaría a Luis Abinader en la boleta presidencial como vicepresidente, Vásquez Peña dijo que este el candidato no tiene prisa y está sopesando ofertas.

“Luis ha manifestado que lo hará dentro de los plazos de la ley naturalmente. No tiene prisa, no tiene ningún nivel de preocupación sobre el particular, está sopesando sus ofertas. En función de lo que más le convenga al proyecto de cambio que tanto anhela la República Dominicana”, sostuvo el joven político.

