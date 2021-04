VIDEO: Vlady Jr. la saca y Germán recibe dos jonrones en regreso a Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Vladimir Guerrero Jr. y Randal Grichuk dispararon cuadrangulares frente a Domingo Germán, el derecho de los Yanquis que regresó tras cumplir una suspensión por violencia doméstica, y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo por 3-1 a Nueva York, llevándose la serie inaugural ante sus rivales del Este de la Liga Americana.

Un delgado Guerrero — el dominicano de 22 años asegura que perdió casi 20 kilogramos en las vacaciones — conectó un hit en cada uno de los tres juegos de la serie, incluyendo un batazo por banda contraria para abrir la segunda entrada frente a Germán. Se trató del primer jonrón de Guerrero en la temporada tras un decepcionante 2020, en el que bateó para .262, con nueve cuadrangulares en 60 juegos, dice una nota de MLB.com.

T.J. Zeuch lanzó cuatro entradas sin anotación para los Azulejos y el zurdo Ryan Borucki (1-0) sacó dos outs para salir de un aprieto en la sexta. Julian Merryweather se acreditó su segundo salvado con un noveno perfecta.

💥 Ready for year 3 💥

Our first #PLAKATA of the season! pic.twitter.com/i3xJemJbEK

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) April 4, 2021