VIDEO: Vladimir Guerrero Jr. remolca tres carreras y lidera el triunfo de los Azulejos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Vladimir Guerreo Jr. pegó un elevado de sacrificio en la novena entrada para remolcar la carrera de la ventaja en la victoria 10-9 de los Azulejos de Toronto sobre los Cardenales de San Luis.

Guerrero llegó al plato en el noveno episodio, con el juego empatado y un corredor en la tercera base, cuando conectó un picheo del relevista Ryan Helsley, enviando la pelota a la zona del jardín central, para llevar a su compañero al plato con la anotación de la ventaja.

