(VIDEO) Vladimir Dotel considera canción “La Morena” como responsable del éxito de Ilegales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al cumplirse 26 años de la famosa agrupación Ilegales, su líder Vadimir Dotel resaltó ayer viernes que después de resignarse a no ser artista, temas como “La Morena” hicieron despegar su carrera musical y proyectarse internacionalmente, logrando poner a bailar a tanta gente, tanto en República Dominicana como en otros países de la región.

“Gracias a ‘La Morena’, es que esta conversación existe y es una canción que yo no hice para los Ilegales, o sea, yo estaba resignado a que yo no podía ser artista, a mí los managers de ese momento me decían que yo no podía ser artista, que yo era un morenito feo”, manifestó.

Dotel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por el conductor Raymond Moreta y los locutores Efren Camargo y Xavier Castillo, en el programa “La Embajada”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Indicó que canciones como “La morena” y “Fiesta Caliente” han sido las “protagonistas de todo”, aunque originalmente no las escribió para el grupo Ilegales, sino para la agrupación Proyecto Uno, conocidos también por su estilo merengue houses.

“Yo hice “La Morena” y “Fiesta Caliente” para Proyecto Uno, pero gracias a Dios me las devolvió la disquera y no las grabaron, se la enseñé a todo el mundo y nadie las quería”, señaló.

En ese orden, resaltó que “Fiesta Caliente” es una de las canciones a la que más tiempo le dedicó en su composición y más empeño le ha puesto.

“La canción que puedo decir que yo parí de verdad, que le di golpes a la pared y tuve que darme un par de tragos en frente de un abanico que no tenía el protector, se llama ‘Fiesta caliente’”, indicó.

Consideró que otro de los temas que puede verse como responsable del éxito de Ilegales es la balada “Tú recuerdo” y reveló que inventó que la canción fue escrita por el compositor Omar Alfanno para que la disquera creyera que la composición era importante.

“De hecho, tuve que decir que esa composición era de Omar Alpano para que la disquera creyera que la canción era importante y rompimos con esa canción”, confesó.

Los Ilegales harán hoy su primer concierto streaming, denominado “Party en las rocas”, después de un año sin pisar escenario por motivos de la pandemia, donde Dotel indicó que estarán cantando los temas clásicos de la agrupación con toda la energía que los caracteriza.