(VIDEO) Vladimir Bencosme: “El problema de educación no se resuelve con el 4%, pero tampoco sin él”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Vladimir Bencosme estima que es una realidad que las deficiencias del sistema educativo de la República Dominicana no fueron solucionadas con la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para ese sector; sin embargo, opinó que no es menos cierto que sin esta partida tampoco es posible avanzar.

“El 4% no resuelve el problema de la educación, pero el problema de la educación no se resuelve sin el 4%; o sea, si no se gasta en educación, la educación no mejora. Por ejemplo, si yo soy un doctor en matemáticas y yo no tengo el incentivo económico para entrar al sector público a dar clases nunca lo voy a hacer si no hay un presupuesto adecuado, porque lamentablemente hay que pagarse en función de mi conocimiento”, emitió.

Desmintió la versión de algunos de que no es con dinero que se solucionan las deficiencias en el sistema, argumentando que es imposible captar a los talentos, y personas más preparadas para educar sino hay una verdadera inversión, una correcta distribución y supervisión de los bienes asignados.

Bencosme realizó estás declaraciones al analizar junto a Nelfis Stapleton, la propuesta del Gobierno de reducir más de 4,000 millones de pesos el presupuesto del Ministerio de Educación (Minerd) y transferirlos a otras instituciones estatales para ser usados en lo que resta del año, mientras conducían en el programa “Agenda Ciudadana”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

A pesar de que el Gobierno se comprometió a no tocar por el momento el presupuesto de Educación, luego del rechazo que generó la propuesta a nivel nacional, el jurista entiende que si el argumento para disminuir los fondos del del Minerd es que “sobra dinero”, los recursos no se están invirtiendo de la forma correcta.

“Cuando ustedes logren primero terminar la infraestructura que requiere el sistema educativo, podría decir que completaron una parte. Pero después que usted termina la infraestructura, nosotros necesitamos que todas las escuelas estén equipadas con laboratorios de ciencias básicas”, emitió.

Además, sugirió crear talleres de arte, para que los estudiantes aprendan música, pintura, escultura y danza. Asimismo, como la implementación del deporte como una disciplina imprescindible en las escuelas, para que desde los centros educativos los infantes puedan participar en las olimpíadas deportivas.

“Cuando usted tenga todo eso, usted dice: vamos a capacitar a los maestros, pero no me diga que usted no tiene dónde invertir, porque esa es la falsedad más grande. Porque todavía la educación no tiene algo tan fácil como un dispensario médico en cada escuela”, indicó.

