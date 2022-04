(VIDEO) Vladi Jr. muestra poder con tres jonrones, líder de las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Vladimir Guerrero Jr. mostró nueva vez su fortaleza con el madero y la sacó tres veces este miércoles, para guiar a una victoria a su equipo los Azulejos de Toronto sobre sus vecinos del Este, los Yankees por 6-4.

Guerrero Jr. ahora es líder de las Grandes Ligas. Terminó su noche de 4-4, con cuatro remolcadas y tres anotadas.

Su compañero Teoscar Hernández se fue de 3-0.

José Ramírez, segundo HR en línea

El dominicano José Ramírez disparó su segundo jonrón consecutivo y el tercero de la recién iniciada temporada, en la victoria de los Guardianes de Cleveland 7-3 sobre los Rojos de Cincinatti.

What happens when the best hitter in baseball gets to hit behind the best eye in baseball? Lol, this.

Good luck.#ForTheLand pic.twitter.com/DGgAYUuGO1

— Cleveland Guardians (@CleGuardians) April 13, 2022