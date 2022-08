(VIDEO) Violinista Alberto Rincón: “RD tiene una deuda histórica con los músicos”; pide crear condiciones para intérpretes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El violinista y director de orquesta, Alberto Rincón, aseguró que a lo largo de los años las autoridades dominicanas han descuidado permanentemente el mejorar las condiciones laborales de sus músicos y muchos de los que llegan a ser becados para estudiar fuera terminan trabajando en tierras extranjeras porque en el país no hay suficientes condiciones para desarrollar su talento y vivir de ello.

“Esas son las cosas que debemos sencillamente corregir para que nuestros jóvenes, cuando vayan y hagan ese esfuerzo tan extraordinario y valorado fuera del país. lleguen aquí y puedan ser recibidos como quienes vienen de una competencia de béisbol o basketball, ¿Cómo es posible que nosotros fuimos con la Sinfónica Nacional a Alemania, a Francia y no fuimos ni siquiera recibidos por las autoridades?, cuestionó.

En tal sentido, el maestro consideró que se deben valorar más los músicos económicamente y crear las condiciones para que los músicos que se van al extranjero a estudiar puedan compartir los conocimientos adquiridos.

Rincón emitió sus consideraciones al ser entrevistado por la coach Lolita Suárez, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Un músico de la Sinfónica debe ser valorado económicamente más, que no necesite salir a picotear o a hacer otra cosa, eso es algo increíble. No es la única Orquesta Sinfónica Nacional que tenemos y sé que el maestro Molina ha peleado esto, nuestros gobernantes deben entender, y esto no es un asunto de este Gobierno, es una deuda histórica de que todos nuestros músicos se quedan fuera del país cuando salen a estudiar porque no hay condiciones”, expresó.

Insistió en que este es un tema penoso y exhortó a las instituciones que becan a los jóvenes músicos a proteger la inversión y procurar que estos talentos sean verdaderamente recibidos cuando regresen.

Jóvenes talentos

Rincón se hizo acompañar durante la entrevista de tres jóvenes músicos, cuyo talento los ha hecho merecedores de becas en prestigiosas escuelas internacionales, y junto a ellos aseguró que en el país hay mucho talento para la música clásica, sin embargo, el paladar de la sociedad ha sido distorsionado, por lo que estos artistas tienen la tarea de “ir contra la corriente, trabajar con visión y con la gracia de Dios”.

“Me apena extraordinariamente cuando veo la preferencia de nuestra sociedad a nivel universal, de cosas que tienen tan poco valor y no lo digo por mostrar una superioridad, Dios me libre”, precisó.

De su parte, el violinista y barítono Ariel Augusto Rincón, el también violinista Luis Javier Gálvez y el pianista Manuel Gálvez expresaron tener gran pasión por lo que hacen, y algunos, nunca imaginaron que sus talentos los llevarían a reconocidos escenarios internacionales como ya lo han hecho.

Estos prodigios, los cuales han formado parte del programa Appassionato que dirige Rincón, también hablaron de la disciplina que debe tener un músico para llegar a desarrollarse y manifestaron, además, tener el deseo de compartir su amor por la música e impactar a otros jóvenes.

